İnternette bebek satışı yapan siteler 30 saat sonra kapatıldı

Ekonomik krizden dolayı bebeklerini internette para karşılığı satan ailelerin dramının Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmasının ardından Ali ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Mehmet İNMEZ
Yayınlanma: 25.03.2024 - 18:52
İnternette bebek satışı yapan siteler 30 saat sonra kapatıldı
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Biri anne karnında diğerleri iki aylık bebeklerin 100 bin TL değer biçilerek satılması karşısında İçişleri Bakanlığı haberden 30 saat sonra şifresiz ve kayıt olmadan herkesin rahatlıkla girebildiği internet sitesi kapattı. Cumhuriyetin gündeme taşıdığı ‘satılık bebek’ haberi sonrası binlerce kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. 

Binlerce yurttaş hem bebeklerini satan aileler hem de onları çaresiz bırakan AKP hükümeti eleştirildi.

‘Vicdansız anne’, ‘Satılan eşya değil bebek’, ‘Bebek ticaretine devlet neden sessiz kalıyor’, ‘ Biz bebek sahibi olmak için dua ederken bebeği olanlar satıyor. Bu nasıl vicdan’ yorumları yapıldı. 

"ERİŞİM ENGELİ İSTENDİ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, haber üzerine konunun detaylı incelenmesine yönelik savcılığa şikâyette bulunduğu ve habere konu olan internet sitesine erişim engeli kararı için başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.


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