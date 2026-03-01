İran'a ABD-İsrail saldırısı ikinci gününde... İmamoğlu'ndan çağrı: 'Türkiye asla bu çatışmanın tarafı olmamalı'

ABD ve İsrail dün sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlattı. İran da saldırılara karşılık verdi, ABD'nin bölgedeki birçok üssüne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Ali Hamaney öldü' iddiası İran devlet televizyonu tarafından doğrulandı. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da 40 gün yas ilan edildi.

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Savunma Bakanı Aziz Nasırzade de öldürüldü.

İMAMOĞLU'NDAN ÇAĞRI: TÜRKİYE ASLA BU ÇATIŞMANIN TARAFI OLMAMALI

Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'den de sıcak olarak takip ediliyor.

ABD-İsrail ortak saldırısına dair bir paylaşım da, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, "Türkiye, tarihsel ve coğrafi sorumluluğu gereği asla bu çatışmanın tarafı olmamalıdır" çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"ABD ve İsrail’in İran’a yönelik tek taraflı ve geniş çaplı askeri operasyon başlatması, diplomatik çözüm ihtimali hâlâ masadayken bölgemizi yeni ve tehlikeli bir çatışma sarmalına sürüklemiştir. Bu askeri saldırıları ve bunlara karşı İran’ın bölgedeki diğer ülkelere de zarar veren missilemelerini kınıyorum.

Ülkelerin rejimleri dış müdahalelerle değiştirilemez. Rejimler ülkelerin halklarının iradesiyle değişir. İran halkı İran devletinin baskılarına karşı, barışçıl yöntemlerle mücadele vermektedir. Rejim değişikliği söylemleri eşliğinde yürütülen askeri müdahaleler uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmaz. İran halkının geleceğine yalnızca İran halkı karar verebilir.

Ortadoğu’nun yeni savaşlara tahammülü kalmamıştır. Barış, adalet ve refah üreten, kendi geleceğini bölgenin istikrarında arayan, sağduyulu liderliklere ihtiyaç vardır. Tüm tarafları derhal itidale, ateşkese ve diplomasiye dönmeye çağırıyorum.

Türkiye, tarihsel ve coğrafi sorumluluğu gereği asla bu çatışmanın tarafı olmamalıdır. Aksine barış ve istikrarın tesis edilmesi için aktif rol oynamalıdır. Ulusal çıkarlarımız ABD’yle kurulan kişisel ilişkilerle değil, bölgesel istikrar hedefiyle yürütülen akılcı diplomasi ile korunur."