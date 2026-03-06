İran’dan yönelen füze Türkiye’nin hava savunmasını bir kez daha tartışmaya açtı: ‘Anti balistik zafiyet’

İran’dan önceki sabah Türkiye’ye yönelen bir balistik füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Türkiye, her türlü hasmane tutuma karşı yanıt verme hakkının saklı olduğunu açıklarken; İran, hedefin Türkiye olduğu iddiasını yalanlamıştı.

‘İRAN’DAN ATILACAK BALİSTİK FÜZELERİ VURAMIYORUZ’

Füzenin Türk hava savunma sistemleri ile değil, NATO hava savunma sistemlerince düşürülmesi, kamuoyunda bazı endişelere yol açtı. “Türkiye’nin hava savunması yeterli değil mi” sorusu gündeme geldi. Savunma analisti Kozan Erkan, bu soruyu Cumhuriyet için yanıtlayarak, “Dron ve uçak gibi tehditleri çok başarılı bir şekilde karşılayabiliyoruz. Ancak balistik füzeler için durum aynı şekilde değil. Kendi yaptığımız Siper, Hisar gibi sistemlerle İran'dan atılacak herhangi bir balistik füzeyi vuramıyoruz. Bunun sebebi de füzelerin hızı. O hızlardaki hedefleri durdurma konusunda çok başarılı değiliz” dedi. Balistik füzeler, saatte 10 bin kilometre hızın üstüne çıkabiliyor.

‘BİZİ İSPANYOL PATRİOT’I KORUYOR’

Erkan, bunların yanında İspanya ordusuna ait anti balistik Patriot hava savunma sisteminin İncirlik’te konuşlu olduğunu söyledi ve “İran ve Suriye’ye dönük olarak, 100 kilometrelik çapı içinde bizi koruyor” dedi. Bu sistemin, çapı ölçütünde, yalnızca Güneydoğu’dan gelecek tehditleri engelleyebileceğini belirten Erkan, “Hava savunmadaki tek zafiyetimiz, anti balistik sistemini, füze korumasını oluşturamamış olmamız” diye konuştu. Rusya’dan alınan S-400’lerle ilgili ise Erkan, “Bir işe yaramıyor. En çok kullanılması gereken şu anda bile hâlâ depoda duruyor. Ayrıca kullanılsa bile pek bir becerisinin olacağını düşünmüyorum. Kendi iddialarına göre ‘S-400 kısa menzilli balistik füze düşürebilir’ ama bana pek gerçekçi gelmiyor. Ukrayna’da hiç düşüremedi” değerlendirmesini yaptı.