İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, ‘nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik’ suçlarına yönelik projeli yürütülen soruşturma kapsamında, uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan ve kamuoyunda finans şirketi sahibi bir iş insanı olarak bilinen Mioz Mitrani’nin, dolandırıcılık ve tefecilik şebekesinin lideri olduğu tespit edildi.
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise mali sıkıntıları olan birden çok mağdura kendisini ‘yurtdışı bağlantılı bankaların temsilcisi’ olarak tanıttığı ve kredi sağlayacağı vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamındaki çalışmalar snucunda Mitrani’nin ayrıca mağdurlara faiz karşılığında borç para vererek senetler imzalattığı belirlendi. İstanbul ve Kırklareli’nde dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla Mitrani dahil 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
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