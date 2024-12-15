İşçilerden Eminönü Meydanı'nda asgari ücret eylemi

Yayınlanma: 15.12.2024 - 16:47

Güncelleme: 15.12.2024 - 16:48

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, asgari ücretle ilgili taleplerini dile getirmek için Eminönü Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Burada konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, asgari ücretin net 55 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Üyelerimizin daha insanca yaşayabileceği, daha insan onuruna yaraşır çalışma koşullarında yaşayabileceği bir çalışma ortamı, insanca yaşayabileceği bir ücret için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, 55 bin net olsun", "Sefalet ücretine, yoksullaşmaya, açlığa hayır, direne direne kazanacağız" pankartı açan sendika üyesi işçiler, "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Gelirde, vergide adalet istiyoruz","İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı. Bazı üyeler de ellerindeki yarım simidi göstererek içinde bulundukları ekonomik şartlara dikkat çekti.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin asgari ücretli çalışanlar ülkesi haline getirildiğini belirterek, "AKP iktidarının yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde asgari ücretin hedeflenen enflasyon üzerinden tespit edileceği şeklinde bir değerlendirme var. TÜİK'in kendi açıklamış olduğu enflasyon oranı yıllık olarak yüzde 44 civarında, muhtemelen yıl sonunda yüzde 45 olacak gibi gözüküyor. Hedeflenen enflasyon oranı da yüzde 21-25 civarında hedeflenen enflasyondan söz ediliyor. Onun için asgari ücret tartışmalarında yüzde 25-30 şeklinde açıklamalar yapılıyor" dedi.

"KONFEDERASYONLAR SADECE ARAŞTIRMA AÇIKLAR HALE GELDİ"

Sendikal mücadeledeki yetersizliklere dikkat çeken Küçükosmanoğlu, şunları söyledi:

"Önümüze çıkan ekonomik tabloya karşı mücadele etmesi gereken işçi sendikaları, konfederasyonlar, halk örgütleri, kamu emekçilerinin sendikal örgütleri... Onlara bakıyoruz onlarda da yeterince bu konuyla ilgili örgütlü bir mücadele ortaya koyan yok. Sadece öyle bir duruma geldi ki işçi konfederasyonları, yapılan bazı araştırmaları açıklar hale geldi. Ama işçi sınıfının örgütleri, bir mücadele örgütüdür. İşçi sınıfının örgütleri, bu haksızlığa karşı, para babalarının daha fazla sömürüsüne, kar hırsına karşı, işçileri ve emekçileri yoksulluğa mahkum eden sömürü politikalarına karşı direnmek ve mücadele etmekten geçer."

"İŞÇİ SINIFI MÜCADELE EDEREK KAZANACAK"

Küçükosmanoğlu, insanca yaşam için asgari ücret taleplerini de açıklayarak şöyle devam etti:

"Asgari ücret konusundaki bizim önerimiz; sadece bir kişinin İstanbul'da yaşam maliyeti 26 bin küsur. Onun için de asgari olarak en az olması gereken rakamın 55 bin lira net olmasını öneriyoruz. Mücadelemiz elbette üyelerimizin temel olarak ekonomik mücadelesidir. Üyelerimizin daha insanca yaşayabileceği, daha insan onuruna yaraşır çalışma koşullarında yaşayabileceği bir çalışma ortamı, insanca yaşayabileceği bir ücret için mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye işçi sınıfı, direne direne, örgütlene örgütlene bu patronların, bu kapitalistlerin zulmüne karşı er geç daha güçlü bir şekilde mücadele ederek kazanmaya devam edecektir."