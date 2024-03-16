İşçilere çifte standartlı ödeme
AKP’li Altındağ Belediye başkanı ve Mamak Belediye başkanı adayı Asım Balcı, belediyede çalışan işçilere verdiği geriye dönük alacaklarını ödeme sözünü tutmadı.
Toplu iş sözleşmelerinden doğan geriye dönük alacaklarının yatırılmaması sebebiyle Altındağ Belediyesi’nin önünde toplanarak haklarını arayan işçilerin eylemleri kısmen sonuç verdi.
Alınan bilgilere göre eylemden sonraki gün çevre koruma, fen işleri ve temizlik bölümlerinde çalışan işçilerin hesabına paraları yatarken eğitim, kültür ve destek birimlerinde çalışan işçilerin geriye dönük alacakları henüz hesaplarına yatmadı. Altındağ Belediyesi’nin işçiler arasında ayrım yaparak çifte standart uygulaması dikkat çekti.
İşçilerin geriye dönük olarak alması
gereken ücretler 78 bin lira ile 98
bin lira arasında değişiyor. İşçilere
önceki gün yalnızca 15 bin lira ödeme
yapıldığını vurgulamıştı
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