İşçilere çifte standartlı ödeme

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

Toplu iş sözleşmelerinden doğan geriye dönük alacaklarının yatırılmaması sebebiyle Altındağ Belediyesi’nin önünde toplanarak haklarını arayan işçilerin eylemleri kısmen sonuç verdi.

Alınan bilgilere göre eylemden sonraki gün çevre koruma, fen işleri ve temizlik bölümlerinde çalışan işçilerin hesabına paraları yatarken eğitim, kültür ve destek birimlerinde çalışan işçilerin geriye dönük alacakları henüz hesaplarına yatmadı. Altındağ Belediyesi’nin işçiler arasında ayrım yaparak çifte standart uygulaması dikkat çekti.

İşçilerin geriye dönük olarak alması gereken ücretler 78 bin lira ile 98 bin lira arasında değişiyor. İşçilere önceki gün yalnızca 15 bin lira ödeme yapıldığını vurgulamıştı

