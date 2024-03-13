AKP'li Altındağ Belediyesi önünde işçiler haklarını arıyor
AKP'li Altındağ Belediyesi önünde toplanan işçiler, maaşlarının eksik yatması nedeniyle eyleme başladı.
Geriye dönük zamları ödenmeyen Altındağ Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplandı. İşçilerin eylemlerini sessizce sonlandırmasını isteyen Hizmet-iş yetkilisi, belediye önünde toplanan işçilere dağılma çağrısı yaptı. Haklarını arayan işçiler, yetkiliyi yuhaladı.
Ankara'da Altındağ Belediyesi emekçilerinin kazanılmış haklarını alamamaları üzerine geçtiğimiz ay iş bırakmışlardı.
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