AKP'li Altındağ Belediyesi önünde işçiler haklarını arıyor

AKP'li Altındağ Belediyesi önünde toplanan işçiler, maaşlarının eksik yatması nedeniyle eyleme başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 17:43
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Geriye dönük zamları ödenmeyen Altındağ Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplandı. İşçilerin eylemlerini sessizce sonlandırmasını isteyen Hizmet-iş yetkilisi, belediye önünde toplanan işçilere dağılma çağrısı yaptı. Haklarını arayan işçiler, yetkiliyi yuhaladı. 

Ankara'da Altındağ Belediyesi emekçilerinin kazanılmış haklarını alamamaları üzerine geçtiğimiz ay iş bırakmışlardı.

 


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