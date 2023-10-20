İşçilerin maaşını ödemeyene milyarlık ihale

Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yine iktidara yakın ve kamudan sık sık aldığı ihalelerle dikkat çeken şirketlere pek çok ihale verildi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00
İşçilerin maaşını ödemeyene milyarlık ihale
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T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 23 Haziran’da Karaman, Konya ve Niğde’de raylı sistem elektrifikasyon tesisleri kurulumu işi için ihaleye çıktı.

İhaleyi, 1 milyar 383 milyon 860 bin 156 TL bedelle Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi aldı.

Şirket daha önceden Doğu Afrika’da inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi’nde çalışan Türk işçilerin maaşını ödemediği gerekçesiyle gündeme gelmişti. 



İşçi ihale Kamu İhale Bülteni

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