İşçilerin maaşını ödemeyene milyarlık ihale

Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.10.2023 - 03:00

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 23 Haziran’da Karaman, Konya ve Niğde’de raylı sistem elektrifikasyon tesisleri kurulumu işi için ihaleye çıktı.

İhaleyi, 1 milyar 383 milyon 860 bin 156 TL bedelle Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi aldı.

Şirket daha önceden Doğu Afrika’da inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi’nde çalışan Türk işçilerin maaşını ödemediği gerekçesiyle gündeme gelmişti.



