İşçilerin maaşını ödemeyene milyarlık ihale
Kamu İhale Bülteni’nin dün yayımlanan sayısında yine iktidara yakın ve kamudan sık sık aldığı ihalelerle dikkat çeken şirketlere pek çok ihale verildi.
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 23 Haziran’da Karaman, Konya ve Niğde’de raylı sistem elektrifikasyon tesisleri kurulumu işi için ihaleye çıktı.
İhaleyi, 1 milyar 383 milyon 860 bin 156 TL bedelle Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi aldı.
Şirket daha önceden Doğu Afrika’da inşa ettiği Tanzanya Darüsselam-Morogoro Demiryolu Projesi’nde çalışan Türk işçilerin maaşını ödemediği gerekçesiyle gündeme gelmişti.
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