IŞİD'liler Türkiye'de 'Alternatif Cuma namazı' tertipliyor: 46 şüpheli gözaltında
Ortaya çıktıkları Suriye bölgesinden başlayarak dünyanın pek çok ülkesinde terör eylemi gerçekleştiren IŞİD'liler, Türkiye'de sohbet ve 'Alternatif Cuma namazı' adı altında birçok toplantı düzenleyerek örgütsel faaliyette bulunuyorlar. Örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüphelinin; İstanbul ve başkaca illerde IŞİD adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla birlikte ders, sohbet ve alternatif Cuma namazı gibi örgütsel toplantı gerçekleştirdikleri, sözde mescit faaliyetlerinde kullanılmak üzere IŞİD'e finansal destek sağlamak amacıyla para topladıkları tespit edildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Yapılan tespitlerin ardından Başsavcılık ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün sabah operasyonel çalışma yapıldı.
İstanbul merkezli dört farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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