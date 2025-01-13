Terör örgütü IŞİD'e para aktardıkları ileri sürülen 6 kişi tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Terör örgütü IŞİD'e para aktardıkları ileri sürülen 6 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 19:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütüne fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para aktarıldığını belirlemişti.

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan gözaltına alınmıştı.

Örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #IŞİD #tutuklama

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