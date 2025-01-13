Terör örgütü IŞİD'e para aktardıkları ileri sürülen 6 kişi tutuklandı
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda terör örgütüne fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para aktarıldığını belirlemişti.
Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan gözaltına alınmıştı.
Örgüte mali destek sağladıkları ve ‘infak’ adı altında para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkemede ifadeleri alınan 7 şüpheliden Alican K., Eyüp K., Ferhat M., Mahmut S., Ömer A. ve Turan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #IŞİD #tutuklama
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