Bakan Yerlikaya duyurdu... 3 ilde IŞİD'e operasyon: 13 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-38" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
EYLEM ARAYIŞINDALARDI
Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Manisa merkezli, Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi."
Manisa Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlediği “GÜRZ-38" operasyonlarında; 23 Şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2025
Şüphelilerden;
??13’ü TUTUKLANDI.
??10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme”… pic.twitter.com/vR6KwCJzdO
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