Bakan Yerlikaya duyurdu... 3 ilde IŞİD'e operasyon: 13 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı. Gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu... 3 ilde IŞİD'e operasyon: 13 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik "Gürz-38" operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Manisa Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

EYLEM ARAYIŞINDALARDI

Şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10'unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Manisa merkezli, Adana ve İzmir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüt adına silah temin ederek eylem arayışında oldukları tespit edildi."


Etiketler: #IŞİD #Operasyon

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