'IŞİD'lileri de geçirdiler' iddiası! Ümit Özdağ'ı protesto eden grup insan kaçakçılığından tutuklanmış

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:48

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:48

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın geçen yıl Gaziantep Karkamış'ı ziyareti sırasında, Özdağ ile tartışma yaşayanlardan AKP'li Mehmet Ali Göçer'in insan kaçakçılığı yaptığı suçlaması ile tutuklandığı öne sürüldü.

Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özda Gaziantep Karkamış ziyareti sırasında ne dedi ise çıktı. AKP Gaziantep trollerinden Mehmet Ali Göçer, sınır ötesinden DEAŞ teröristleri başta olmak üzere insan kaçakçılığından tutuklandı. İki kişi de kaçak aranıyor" denildi.

Özdağ da bu açıklamayı alıntılayarak "Sınırda yapmış olduğum açıklamayı protesto eden ve Erdoğan’ın desteklediği AK Partili, IŞID’li teröristleri sınırdan geçiriyormuş: Erdoğan 13 milyon içinde on binlerce teröristi ülkemize sokarken AK Parti üyesi 100 tane sokmuş @RTErdogan” diye yazdı.

"AKP'Lİ YÖNETİCİLERDEN PARA ALMIŞLAR!"

Cumhuriyet.com.tr, iddia üzerine Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Pamuk'a ulaştı. Gazetemize konuşan Pamuk, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Pamuk, Özdağ'ın ziyareti sırasında kendisine yönelik kameraların önünde eleştirilerde bulunan kişilerin AKP'li yöneticilerden para aldığını iddia etti. Pamuk, "Hatta tüm Gaziantep halkı da bunu biliyor" dedi.

"IŞİDLİLERİ PARAYLA TÜRKİYE'YE GEÇİRİYORLAR"

Tutuklanan Mehmet Ali Göçer'in yanında aynı suçlamalar sebebiyle 2 kişinin daha arandığını aktaran Mehmet Pamuk, bu isimlerin, parayla IŞİD'li teröristleri Türkiye sınırlarından geçirdiğini iddia etti.

Zafer Partisi'nin sınırları korumaya yönelik söylemleri sebebiyle bu isimlerin hedefi olduğuna dikkat çeken Pamuk, "Hem Zafer Partisi işlerine taş koyduğu için hem de Akp'li yöneticilerden para aldıkları için o gün genel başkanımıza saldırdılar" ifadelerini kullandı.

"FATMA ŞAHİN'İN ADAMLARI!"

Mehmet Pamuk'un iddialarına göre, Zafer Partisi o dönem sınırda yapılan insan kaçakçılığına dikkat çekmekteydi. Kaçakçıların "ekmeklerinden olacakları" korkusu ile genel başkanlarına saldırdığını söyleyen Pamuk, "Bu arkadaşlar Fatma Şahin'in adamları" dedi.

NE OLMUŞTU: Geçen yıl 24 Kasım günü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK/YPG’nin roketli saldırı düzenlediği Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bir grup tarafından protesto edilmişti. Özdağ’ı protesto eden grup ile Zafer Partililer arasında yaşanan arbede, polisin araya girmesi ile son bulmuştu.