İsmail Kahraman hakkında harekete geçildi

05 Ekim 2021 Salı, 11:31

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), dindar bir anayasa hazırlanması ve ilk dört maddenin değiştirilebilir olması çağrısını yapan Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Birlik Vakfı’nda düzenlenen “Yeni Anayasa ve Öze Dönüş” konulu konferansta yeni Anayasa’da ‘dinin’ olmasını savunan Kahraman, 1924, 1961, 1982 anayasalarının ‘dindar bir Anayasa' olduğunu savundu. Kahraman, “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” diyerek ilk 4 maddenin yeni Anayasada yer almaması gerektiğini savundu. Kahraman’ın açıklamasının ardından Halkın Kurtuluş Partisi avukatları harekete geçti.

HKP avukatları, İsmail Kahraman hakkında, “Anayasayı İhlal”, “Yasama Organına Karşı Suç”, “Hükümete Karşı Suç” ve “2820 Sayılı Siyasi Partiler Yasasının 86 ve 87’nci maddelerini İhlal” suçlarını işlediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları dilekçede, Kahraman hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.

“LAİKLİK KARŞITI SÖYLEMLERİNİ DEVAM ETTİRİYOR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak açıklama yaptı. Çolak şu ifadelere yer verdi:

"İsmail Kahraman Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve Meclis eski Başkanı olması sıfatlarından hareketle Laiklik karşıtı söylemlerini her geçen gün yenilerini ekleyerek devam ettiriyor. 2016 yılında da benzer söylemlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Birlik Vakfı’nın düzenlediği bir konferansta da Anayasa’da Laiklik ilkesinin çıkartılmasını savunmuştur, Devletin dininin olması gerektiğini savunmuştur. Hatta öylesine yalanlara başvuruyor ki, 1961 Anayasasında,1982 Anayasasında hatta 1924 Anayasasında Devletin dini olduğu iddiasında bulunmaktadır.

Bir kere İsmail Kahraman bu Anayasa üzerine yemin etmiş, Mecliste milletvekilliği ve başkanlık yapmış birisidir. Demokratik, Laik, Hukuk devleti ilkelerinden ayrılmayacağına namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Bu yeminin dışında yeminine sadık kalmayarak Anayasa dışı ve Anayasayı İhlal edici eylemlerde bulunmaktadır. Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek dört maddesinin Anayasa’dan çıkartılmasını iddia edebilmektedir. Ayrıca Anayasa’nın 24’ncü maddesinin son fıkrasında da hiçbir kimseye Anayasa’da tanımlanan hakları bunu istismar edemeyeceği yönünde düzenlemeler getirilmiştir. Bu Anayasal kuralları çok iyi bilen İsmail Kahraman, Türkiye’nin bir ortaçağcı-şeriatçı bir din devletine doğru götürülme sürecinde bilinçli bir şekilde bu tür konuşmalar yapmaktadır.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suçların peşine bir kez daha düştük. 2016 yılında olduğu gibi bugünde İsmail Kahraman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur."