İsmail Kahraman'ın 'İlk dört madde değişebilir' sözlerine AKP'den tepki

05 Ekim 2021 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, “Dindar anayasa yapalım, ilk dört madde değişebilir” sözleri Cumhur İttifakı’nda da tepkiyle karşılandı. MHP, yeni anayasayla ilgili uzlaşı koşullarından en önemlisinin “ilk dört maddesinin korunması olduğuna” dikkat çekerken AKP’de, “Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi ya da ilk dört maddede yapılacak herhangi bir revizyon, toplumsal yarılmanın önünü açar. Kahraman’ın kendi görüşü, partiyi bağlamaz” değerlendirmeleri yapılıyor.

AKP’li Kahraman, Birlik Vakfı’nda düzenlenen “Yeni Anayasa ve Öze Dönüş” konferansında, “1924, 1961, 1982 anayasaları dindardı. Bütün bu anayasalarda din vardı. İçinde olduğumuz çevrenin dışındaymış gibi davranmak yanlıştır. Laiklik, 195 ülkenin 5’inde var. Diğerlerinde dine karşı bir oluş yok. Değişmez denilen maddeler anayasaya konulmamalı. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” dedi. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı ve 100 maddeden oluşan yeni anayasa çalışmasında “ilk dört maddenin değiştirilemeyeceğinin” altı çiziliyor. AKP’nin çalışmasında “ilk dört madde ile ilgili en küçük bir revizyonun bile MHP tarafından asla kabul edilmeyeceği”, bu durumun “AKP ile MHP ittifakının sonlanması anlamına geleceği” belirtiliyor.

‘ÇATIŞMA’ UYARISI

AKP kanadında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM’nin açılışında yaptığı konuşmaya dikkat çekilerek şu değerlendirme yapılıyor:

“AKP toplumu ayrıştıran değil, uzlaştıran bir anayasa çalışmasının altına imza atmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanımız da sürekli ‘toplumsal uzlaşı’ vurgusunu yapıyor. Ancak gerek anayasanın ‘dinsel temelde yapılması gerektiğini’ söylemek gerekse anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi ya da revizyonu için atılacak en ufak bir adım toplumsal uzlaşıyı değil, ‘toplumsal çatışmayı’ beraberinde getirir. Bizim hazırladığımız anayasa çalışması, MHP’nin çalışmasıyla uyumlu olacak. Kahraman’ın kendi görüşü, partiyi bağlamaz.”