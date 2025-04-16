İsmail Küçükkaya'dan 'Özgür Özel' iddiası: 'Sonbaharda erken seçim olmazsa şok edici bir hamle yapacak'

Gazeteci İsmail Küçükkaya, canlı yayında aktardığı kulis bilgisinde Özgür Özel'in kendisine "Eğer AKP sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım" dediğini aktardı.

İsmail Küçükkaya'dan 'Özgür Özel' iddiası: 'Sonbaharda erken seçim olmazsa şok edici bir hamle yapacak'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 14:41

Bu sabah CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i konuk alan gazeteci ve Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, canlı yayında dikkat çeken bir "Özgür Özel" kulisi aktardı.

Küçükkaya, Özgür Özel'in kendisine "Eğer AKP sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım" dediğini aktardı.

"ŞOK EDİCİ BİR HAMLE..."

Özgür Çelik'in konuk olduğu canlı yayında Küçükkaya, İmamoğlu için düzenlenen imza kampanyasını ve erken seçim tartışmalarını gündeme getirdi.

O anlarda Özel ile yaptığı konuşmadan bir kısmı paylaşan Küçükkaya, şu kulis bilgisini paylaştı:

"Özel, 'Eğer AKP sonbahara kadar erken seçim ilan etmezse şok edici bir hamle yapacağım' dedi."


Etiketler: #İsmail Küçükkaya #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Özgür Özel

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