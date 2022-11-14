İsmail Saymaz iddiası: Sarıgül'ün partisi 'Bizi de alın' diye gezinmeye başlamış

14 Kasım 2022 Pazartesi, 10:09

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Programda konuşan Saymaz, "Sarıgül'ün partisi bizi de alın diye partileri gezinmeye başlamış" iddiasında bulundu.

"BAŞ'I ALIRSAK, SARIGÜL'E NE DİYECEĞİZ?"

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi de partileri gezmeye başlamış 'bizi de alın' diye. Hatta benim görüştüğüm bir DEVA yetkilisi de, 'Hüseyin Baş'ı alırsak, Mustafa Sarıgül'e ne diyeceğiz? Sarıgül masaya vura vura TikTok çekerse ne diyeceğiz?' dedi."

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş "Bizi de ‘altılı masaya' alın" çağrısında bulunmuş; İYİ Parti’ye geçtikten hemen sonra parti sözcüsü yapılan Kürşad Zorlu da Baş'a Twitter’dan yanıt vermişti.

Zorlu, "Sayın genel başkanımız Meral Akşener ve İYİ Parti’miz sizleri ‘millet ittifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" demişti.

Bunların ardından halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Baş, partisini masada istemeyen partilere çıkışmış, “Altılı masaya girmem istenmiyorsa hem topluma, hem bana söylensin. Söyleyin yani. Sizinle olmak istiyoruz çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER AYRINTISI

Halk TV canlı yayınında, altılı masanın bugün gerçekleştirilecek toplantısına dair de konuşan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"BTP'ye vize çıkmaması Hüseyin Baş'a mı 'hayır' demektir, Akşener'e mi 'hayır' demektir günün sonunda bunu göreceğiz. Çünkü buradan Meral Akşener, 'Siz Hüseyin Baş'a hayır dediniz' sonucunu çıkarabilir."