Mustafa Sarıgül'den TFF'ye çağrı: 'Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı'

13 Ekim 2022 Perşembe, 15:24

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri’de, cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Türkiye’deki yabancı futbolcu kuralını sorması üzerine Sarıgül, "Biz ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. Biz ekonomik milliyetçiliği savunuyoruz. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. O nedenle futbol federasyonuna ve bütün spor kulüplerine çağrıda bulunuyorum. Artık kendi takımlarımızın oyuncularını sayamıyoruz. Artık kendi takımlarımızın oyuncularının adlarını dahi bilmiyoruz. 1974’lü yıllardaki takımları sayabiliyoruz ama yeni takımları sayamıyoruz. O nedenle Türkiye’de sahalara baktığımız zaman ne yazık ki bizim evlatlarımız oynamıyor. Sahada yabancılar oynuyor. Bu yabancıların oynaması da bizi üzüyor. O nedenle 3 tane yabancı oynamalı, 8 tane bayrağımızı taşıyacak, bizim kanımızı taşıyacak Türk futbolcular oynamalı. Böyle bir şey olabilir mi. Takımlara bakıyorum 10 tane yabancı var, 1 tane Türk futbolcu var. Bu beni kahrediyor. O gelecek olan 3 tane yabancı da en kaliteli olmalıdır" dedi.

"SAHALARDA 8 TÜRK OLMALI"

Sarıgül, 8 yabancı yerine sahada 8 Türk olması gerektiği görüşünü bildirerek "Önemli oyuncular gelmeli ve onlardan da bir şey öğrenmeliyiz. Şu anda Türk futbolcularına bakıyorum, sahaya bakıyorum, adeta yabancıların bir cenneti haline gelmiş. Topa vurmasını bilmeyen yabancı takımlarda oynuyor. Dünya kadar da para alıyor. Türk futbol takımına bakıyorsunuz, UEFA’da 10 basamak birden geriliyor. Milli takıma bakıyoruz. Almanya’dan bir tane hoca gelmiş. Bizim Türk hocaları kadar kapasitesi yok. 50 bin nüfuslu adaya gidip yenilip geliyoruz. O nedenle futbolda ekonomik milliyetçiliğe çağrıda bulunuyorum. Futbolda ekonomik milliyetçilik yapmalıyız. Sahalarda 8 tane yabancı değil, 8 tane Türk olmalı. 3 tane yabancı olmalı. Kendi sahamızda Türk futbolculara hasret kaldık" diye konuştu.