İsmailağa'daki kriz Fatih Tezcan'ı telaşlandırdı: 'Aranızdaki ayıpları araştırmayın'

AKP'nin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden Fatih Tezcan, İsmailağa cemaatinin yönetiminde patlak veren kriz üzerine cemaatlere "birbirinizin ayıplarını araştırmayın" çağrısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 13:24
İsmailağa'daki kriz Fatih Tezcan'ı telaşlandırdı: 'Aranızdaki ayıpları araştırmayın'
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Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan İsmailağa cemaatinde "şeyh" Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası başlayan iç tartışmalarla birlikte ortaya atılan "kaset" iddiaları AKP'li Fatih Tezcan'ı telaşlandırdı. 

AKP'nin sosyal medyada önde gelen destekçilerinden biri olan, Atatürk ve laikliğe düşmanlığını açıkça dile getiren sözleriyle bilinen Tezcan, konuyla ilgili bir "uyarı" mesajı paylaşma gereği duydu. 

Tezcan, Twitter üzerinden yaptığı sözkonusu paylaşımında AKP ve cemaat çevrelerine "birbirlerinin ayıplarını araştırmama"yı tembihledi.

Tezcan paylaşımında şöyle yazdı:

"Müslümanlar!

Müslümanların aralarındaki fitne ve ihtilafları kaşımayın, ayıpları araştırmayın, kâfirlerin ve zalimlerin eline koz vermeyin.

Dışarıdan bakanların “Din bu muymuş!” deyip uzak duracağı işlere, konuşmalara girmeyin.

Meselelerinizi özelde çözün, Ümmeti mahcup etmeyin.



Fatih Tezcan Cemaat Twitter
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