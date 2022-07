İsmailağa'daki kavga yargıya taşınıyor: Ahmet Mahmut Ünlü suç duyurusunda bulundu, erişim engeli istedi

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:20

İsmailağa cemaatinin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatını kaybetmesi sonrası, cemaatin yönetiminde yaşandığı iddia edilen kavga dün ortaya atılan 'kaset' iddiasıyla yeni bir aşamaya geçti.

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu’nun Youtube’da yayımladığı 4 saat 17 dakikalık videoda, cemaatin önde gelen isimlerinden 'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yle ilgili ellerinde çok sayıda cinsel içerikli kaydın olduğunu açıkladı.

Ustaosmanoğlu söz konusu yayında "Şimdi diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut'a, erkeksen şeyhliğini ilan et, ilk teklifim sana bu. Çok meraklısın çünkü, erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım” dedi.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ustaosmanoğlu’nun söz konusu yayını sonrası Ahmet Mahmut Ünlü, harekete geçti. Ünlü adına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürüldü. Savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi.

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.

ÜNLÜ'DEN KENDİSİNE HAKARET EDEN USTAOSMANOĞLU’NA DAVA

Öte yandan, Ahmet Mahmut Ünlü’ye yakın kaynaklar, Saadettin Ustaosmanoğlu’nun yaptığı son yayının gerisinde Ünlü ile aralarında bir davanın yattığı görüşünde. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Ünlü’nün şikâyeti üzerine açılmıştı. Anılan davada Ünlü, Ustaosmanoğlu’nun kendisine hakaret ettiği görüşünde. Ünlü, Ustaosmanoğlu’nun 14 Aralık 2020’deki bir konuşmasında kendisine “Çakal, kadınlarla ayetleri vesile ederek aşna fişna eden tipsin sen, Rasputin, gerzek, ahlaksız, mayın eşeği, haksız rezil köpek, karı p*zevengi, pislik, şerefsiz, şarlatan, salak herif, medya maymunu” gibi sözlerle hakaret ettiği belirterek dava açmıştı. Basit usulde yapılan yargılamada mahkeme, Ustaosmanoğlu’na 1.300 TL adli para cezası vermişti. Ünlü’nün avukatlarının yaptığı itiraz üzerine açılan davanın duruşması önümüzdeki eylül ayında görülecek.