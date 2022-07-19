İsmailağa Cemaati'nden dışlanıyor mu? Cübbeli Ahmet'ten 'kaset' iddialarına yanıt
İsmailağa Cemaati’nin ‘şeyhi’ Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümü sonrası başlayan ‘post’ kavgasında Saadeddin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet'e 'kasetlerini patlatırız' demişti. Cübbeli Ahmet, 'kaset' iddialarına ilişkin ise "Kasetleri çıkarmayan melundur" dedi.
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 23 Haziran'da ölümünün ardından tarikat içinde ‘post’ kavgası başladı.
Tartışmanın taraflarından “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye dair Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, Kökler Derneği isimli Youtube kanalında açıklamalarda bulunmuştu.
KASET İDDİALARI
Ustaosmanoğlu 4 saatlik yayınında, “Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Filmin kendisini daha piyasaya sürmedik. Bunlar daha fragman" ifadelerine yer verirken Endonezya’dan kadın misafirleri geldiğini iddia etti.
İddialara dair ayrıntı paylaşacağını ifade eden Ustaosmanoğlu, “Erkeksen şeyhliğini açıkla, açıkla da videolarını patlatalım” dedi.
"İSMAİLAĞA TUTUŞTU"
İsmailağa Cemaati'nde sular durulmazken gazetesi İsmail Saymaz'a konuşan Cübbeli Ahmet, "İsmailağa tutuştu. Bana geliyorlar. Kardeşim, temsilciniz değilim. Hem hiçbir işte yoğum, hem rey hakkım yok. Ondan sonra pislikleri bana temizletiyorsunuz. Ona reddiye, buna reddiye! Bedellerini ödemiş adamım. Daha yapamam. Mahmut Efendi'nin hayatına benzemez. "Yönetin" diyorum. Ben kenardayım. Bu da 'Şeyhliğini ilan et. Etmezsen kasetler var' diyor" ifadelerini kullandı.
İSMAİLAĞA'DA DIŞLANIYOR MU?
'Kaset' iddialarına ilişkin ise "Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah'ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?" diyen Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nden dışladığı söylentilerine ise, "Dışlanayım. Benim için sorun yok. Onlar işi düşüyor. Geliyor, kapımı aşındırıyorlar. Kazan kaynıyor. Dünya kadar aday çıkmaya hazırlanıyor. Hasan Efendi'yi kabul etmeyen var. Hepsi benden yardım isteyecek. İstiyorlar da zaten. Ama Sadettin böyle konuşurken, sen tepki vermiyorsan, ben ne yapayım? İsmailağa niye sessiz? Ben rolümün arttığını hissediyorum. Bana 20 kere telefon ediyorlar. Mecburlar. Cemaatin yüzde 80-90'ını ben tanıtmışım. Halk bana bakar. Diyorum ki, bu iş düzgün gittikçe destekleyeceğim. FETÖ, dinlerarası diyalog, İBDA işleri girerse yokum" dedi.
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