Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:39

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen oldu. Peki, Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? Şükrü Başdeğirmen kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen biyografisi...

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

Şükrü Başdeğirmen, 1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. Başdeğirmen, İşletme Fakültesi öğrenimi ve yüksek lisansını Süleyman Demirel Üniversitesinde yaptı.

Şükrü Başdeğirmen, belediye meclis üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Isparta Belediye Başkanı seçildi.