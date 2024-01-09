Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz kimdir? Hüseyin Filiz kaç yaşında, nereli? Hüseyin Filiz biyografisi...

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını duyurdu. Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz oldu. Peki, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz kimdir? Hüseyin Filiz kaç yaşında, nereli? Hüseyin Filiz biyografisi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:48
Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz kimdir? Hüseyin Filiz kaç yaşında, nereli? Hüseyin Filiz biyografisi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz oldu. Peki, Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz kimdir? Hüseyin Filiz kaç yaşında, nereli? Hüseyin Filiz biyografisi...

HÜSEYİN FİLİZ KİMDİR?

Hüseyin Filiz, 2 Şubat 1958'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı İsmail, annesinin adı Kiraz'dır. Balıkesir Savaştepe Eğitim Enstitüsü Sınıf öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

Makine, imalat sanayi ve petrol ürünleri alanlarında ticaret hayatını sürdürdü. AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

HÜSEYİN FİLİZ EVLİ Mİ?

İyi düzeyde İngilizce bilen Filiz, evli ve 3 çocuk babasıdır.


kimdir? Çankırı Hüseyin Filiz

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