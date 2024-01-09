Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:34

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin beledieye başkana adaylarını açıkladı. Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu oldu. Peki, Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu kimdir? Aytekin Şenlikoğlu kaç yaşında, nereli? Aytekin Şenlikoğlu biyografisi...

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?

1972 yılında Giresun'unun Dereli İlçesi'ne bağlı Bahçeli Köyü'nde dünyaya gelen Aytekin Şenlikoğlu, çocukluk döneminden beri Giresun Merkezde yaşamış ve yaşamını burada devam ettirmektedir.

Giresun Abacıbükü İlkokulunda öğrenim hayatına başlayan Şenlikoğlu, orta ve lise öğrenimini Giresun İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise öğrenimini tamamlamasının ardından girdiği üniversite sınavında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yatay geçiş yaparak 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Avukatlık yaptığı sırada Sosyoloji Lisansını da tamamlayarak Sosyolog unvanı kazanmıştır. 2001 yılında AKP Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcılığıyla aktif siyasete başlamıştır. 2004 yılında AKP Giresun İl Başkanı olarak atanmış 2006 yılına kadar İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ardından yine AKP yönetimlerde yer alarak İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2013 yılında AKP Giresun Merkez İlçe Başkanlığı vazifesine getirilmiş ve bu vazifesini 2015 yılına kadar sürdürmüştür. 2017 yılında tekrar İl Başkanı olarak atanan Aytekin Şenlikoğlu, ardından 31 Mart seçimlerinde Giresun Belediye Başkanı Adayı gösterildi.

Seçimi kazanarak Giresun Belediye Başkanı oldu.

AYTEKİN ŞENLİKOĞLU EVLİ Mİ?

Aytekin Şenlikoğlu, evli ve 3 erkek 1 kız babasıdır.