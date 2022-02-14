Isparta'daki kriz: CHP'li Akın, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'yi EPDK'ye şikayet etti

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:41

Isparta'da günlerce süren ve kentte büyük mağduriyete yol açan elektrik kesintisi üzerine sorumlu firma Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından EPDK'ye şikayet edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, 500 bin nüfuslu Isparta'da 3-8 Şubat arasında 96 saati bulan elektrik kesintileri yaşandığını anımsattı.

Kentteki elektrik kesintilerinin teknik ve mücbir sebepler dışında yaşanan ve izahı olmayan bir durum olduğunu vurgulayan Akın, şikayet dilekçesinde şunları kaydetti:

"Isparta'da yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için söz konusu durumun ortaya çıkarılması ve gerekli tedbirlerin alınması EPDK'nin sorumluluğu ve görevidir. Mevzuat kapsamında, CK Akdeniz Elektrik AŞ hakkında soruşturma açılması ve soruşturma sonuçlarına göre vatandaşlarımızın mağduriyetinin cezasız kalamadığının ispatı olacaktır. Bu kapsamda Isparta'da yaşanan enerji kesintilerinin gereğinin yapılması ve söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi ile gerekirse şirketin lisansının iptal edilmesini, bu konuda mevzuat gereği soruşturma açılmasını arz ve talep ederim."

"MEVZUAT AÇIK"

Akın, elektrik dağıtım şirketlerini denetlemenin EPDK'nin asli görevleri arasında olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce yapılan şikayetleri işleme alan EPDK'nin dağıtım şirketini aklama çabası içine girmeden gerekli yaptırımları uygulaması gerekiyor. Mevzuat çok açık; Isparta'da yaşanan bu durum dağıtım lisansı bulunan şirketinin faaliyetleri gerçekleşmesi kabul edilemeyecek düzeyde aksatması ve dağıtım faaliyetinin niteliğini ve kalitesini kabul edilemeyecek düzeyde düşürdüğünün açık göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.