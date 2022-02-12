Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım şirketiyle görüştü, somut adım çıkmadı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başkanlığında yapılan toplantı TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ’tan yöneticiler de katıldı. Nihat Özdemir ile Mehmet Cengiz’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şirket yöneticisinin yer aldığı toplantıda dağıtım şirketlerinin kriz yönetim planları ele alındı.

DEV KREDİ BORCU

Toplantıda yüksek faturalara çözüm için çeşitli senaryolar dile getirildiği öğrenildi. Ancak enerji sektörünün şu anda 397 milyar lira kredi borcu olduğuna dikkat çekiliyor.

Bakan Dönmez, toplantının ardından 20 yılda büyümenin temel dinamiklerinden birisinin enerji sektörü olduğunu belirterek dağıtım şirketlerinin 66 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığını söyledi. Dönmez, elektrik üretim, iletim ve dağıtımına 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, devletin enerji ürünlerine doğrudan desteğinin de 165 milyar lira olduğunu belirtti.

ŞİRKETLERE ‘KATKIYI ARTIRIN’ MESAJI

Bakan Dönmez, 100 liralık elektrik maliyetinin 50, 100 liralık doğalgaz maliyetinin de 75 lirasının hükümet tarafından karşılandığını söyledi. Dönmez’in “Bu süreçte enerji sektöründen sürece daha fazla katkı sağlamalarını bekliyoruz” demesi dikkat çekti. Bu sözler enerji şirketlerine “indirim mesajı” olarak algılandı. Buna karşın elektriğe gelen zamlar konusunda ise Dönmez, “Küçük ölçekli işletmelerden, sivil toplumdan gelen öneriler var. Onları da değerlendiriyoruz” demekle yetindi. Bu arada muhalefeti “insani değerlerden nasibini almamakla” suçlayan Dönmez, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını anmadan “faturamı ödemiyorum” açıklamasının “halkı kışkırtmaya yönelik” olduğunu da iddia etti. Dönmez’in açıklamasının ardından gazeteciler soru sormak istedi. Ancak Bakan Dönmez, “Soru almıyoruz” diyerek ayrıldı.