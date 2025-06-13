İsrail'in İran'a saldırısının ardından Yankı Bağcıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Türkiye'nin yıllardır ihmal edilen...'

İsrail, gece yarısı yaptığı birtakım operasyonlar ile İran'ın kritik noktalarını ve isimlerini hedef aldı.

"Yükselen Aslan" ismi verilen operasyon kapsamında; onlarca jet kullanıldı, Tahran ve Tebriz'de sivil kayıplar yaşandı. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin öldüğü iddia edilirken, İran misilleme tehdidinde bulundu.

"BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLDİ"

Gelişmelerin ardından, CHP'nin Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.

Bağcıoğlu, "Türkiye’nin yıllardır ihmal edilen, tedarik ve modernizasyonda geç kalınan; hava gücü ve hava savunma kabiliyetinin geliştirilmesinin - muharip uçak, milli hava savunma sistemleri, hava savunma muhripleri - milli güvenliğimiz açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyit edildi" ifadelerini kullandı.