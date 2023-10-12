Son dakika... İsrail, Suriye'yi hedef aldı: Savaş uçakları Şam ve Halep’te havalimanlarını hedef aldı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 14:42

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:03

İsrail ve Hamas arasında başlayan çatışmalar 6'ncı gününde devam ederken, İsrail tarafından farklı bir saldırı hamlesi geldi.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre; İsrail, Şam ve Halep'teki havalimanlarını hedef aldı.

Suriye'nin, İsrail'in hava saldırısına karşılık savunma sistemlerini aktif hale getirdiği bildirildi.

KARŞILIKLI TOP ATIŞLARI!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.