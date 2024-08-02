İsrailli bakanın paylaşımına sert yanıt: 'Elinde çocuk kanı olanlardan öğrenecek değiliz'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 21:19

Güncelleme: 02.08.2024 - 21:46

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı.

Katz, Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda “Erdoğan Hamas'ın katillerine destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor, Atatürk’ün mirasını ortadan kaldırıyor” dedi. Ekrem İmamoğlu’nu da etiketleyerek, “Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim” diye ekledi.

İBB Başkanı İmamoğlu da Katz'ın açıklamasını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.

Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.

Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman.”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.



Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz.



Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman. https://t.co/JPDtDaPqNe — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 2, 2024

İMAMOĞLU, İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'da katıldığı bir törende Haniye suikastına tepki göstermişti. Tören sırasında konuşan İmamoğlu, Filistin ve Ukrayna'da yaşanan acılara dikkati çekerek, savaşa ve teröre karşı olduklarını vurguladı.

İmamoğlu, "Biz, 'savaşa hayır' derken, sadece 'savaşa hayır' değil, 'teröre de hayır' diyoruz. Terörist eylemlere de hayır diyoruz. Ama terörist eylemi kendi eliyle üreten ve bir suikasta dönüştüren bir süreci yöneten ülkenin bu tavrına da 'hayır' diyor ve kınıyoruz. Bir ülke, bir devlet, terörist eylemle suikast düzenliyorsa, bu o devletin ve o milletin yaşamı boyunca alnından silemeyeceği bir kara lekedir" ifadelerini kullandı.