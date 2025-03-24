İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 'İBB'YE yönelik operasyon' protestosu: Öğrencilerden eylem

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 24.03.2025 - 14:08

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi operasyona yönelik tepki göstermek amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Üniversite kampüsünün önünde toplanan öğrenciler, “İrade gasbına hayır”, “İmamoğlu halktır, susturulamaz” ve “Gençlik iradesine sahip çıkıyor” sloganlarıyla tepkilerini ortaya koydu.

Eylemde yapılan açıklamada öğrenciler, "Başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler eylemde biz de İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri olarak hukuksuzluklara tümüyle karşıyız" ifadelerini kullandı.