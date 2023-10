İzmir Barosu Başkanı Yılmaz'dan Can Atalay çıkışı: Mahkeme suç işliyor

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:58

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:26

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, cezaevinde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen tahliye etmeyerek dosyayı Yargıtay'a göndermesini Cumhuriyet'e değerlendiren İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, mahkemenin suç işlediğini söyledi.

AYM'ın kararının üzerinde 7 gün geçtiğini hatırlatan Sefa Yılmaz, kararın herkesi bağladığını ve Resmi Gazete'de yayımlandığı anda derhal uygulanması gerektiğini belirterek, “Yeni bir hukuksuzluk karşı karşımızda. Aslında bugün yedinci gün bildiğim kadarıyla tahliye kararının verildiği hak ihlalinin gerçekleştiğinin anayasa mahkemesi tarafından tespitinin yedinci günü. Ama hala tahliye kararı uygulanmadı. Oysa Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcı 183.madde çok açık. Yaşama, yürütme, yargı ile birlikte bütün organlarla birlikte tüzel kişileri, özel kişileri bağlar. Bu da Resmi Gazete'de yayınlandı. Tarihten itibaren derhal uygulanması gereken kararlardır. Ama nedense Can Atalay konusundaki karar ne yazık ki halen uygun kullanmadı. Ne yapıldı? 13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Yargıtay 3.Ceza Dairesi'ne gönderdi. Oradan çıkacak sonucun beklenmesi gerektiği gibi bir gerekçeyle. Aslında son derece yanlış bir karar. Bu karar aslında ilk derece mahkemesi kararının irdelendiği bir karar. Elbette 3. Ceza dairesinin kararı da irdeleniyor. Anayasa Mahkemesi bakın kısaca okuyacağım. Diyor ki Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin Atalay'ın yasama dokunulmazlığından faydalanamayacağı kanaatine vardığı aktarılan gerekçede Yargıtay 3.Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önle yükümlülüğünü yerine getirmemiş, aksine başvurucunun anayasal haklarını, anayasanın parlamentoya verdiği bir yetkiyi kullanarak daraltıcı bir şekilde yorumlamak suretiyle ihlal etmiştir şeklinde Anayasa Mahkemesi'nin tespiti var. Şimdi Anayasa Mahkemesi 3.Ceza hangi gerekçeyle onama kararı verdiğini ve bunun hukuksuzluğunu da kararında söylüyor. Burada yapılması gereken nedir? Burada yapılması gereken tespit edilen hak ihlallerine karşı Can Atalayın aynı gün aynı gün serbest bırakılması gerekir idi Ama ne yazık ki bu bugün dahi gerçekleşmedi. Aslında ilgili mahkemeler tarafından şu an anayasal bir suç işlenmeye devam ediyor" diye konuştu.

“KİMSE KAKOFONİ YAPMAMALI”

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın İzmir’de katıldığı toplantı da söylediği sözleri bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz, “Dün itibariyle İzmir'de Anayasa Mahkemesi'nin düzenlediği bir sempozyum vardı. Burada hak ihlalleriyle ilgili konular irdelendi. Bunların uygulanma biçimleri tartışıldı. Biz de oradaydık. Zühtü Arslan ne dedi? Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır. Kimse kakofoni yapmasın dedi. Bunun anlamını sözlük olarak açıp baktığınızda görürsünüz. Evet. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Kimse kakofoni yapmamalı. Anayasa Mahkemesi kararlarını derhal uygulamalı ve Can Atalay'ı bir an önce serbest bırakmalıdır. Çünkü anayasal suçun işlenmesi o suçu işleyenler açısından da bir yargılama sonucu doğuracaktır. Bizlerde bu sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.