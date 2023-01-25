İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'tan dolandırıcılık uyarısı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 23:32

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 23:32

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, İstanbul Barosuna kayıtlı bazı avukatların bilgilerinin kullanılarak vatandaşların dolandırıldığını, dolandırıcılık olaylarında adı kullanılan meslektaşlarının ise mesleki itibarlarının zedelendiğini belirterek, baro başkanlığına bu yönde 300’ü aşkın ihbar geldiğini kaydetti. Avukat Saraç, konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki merkezinde baro yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

“MESLEKTAŞLARIMIZIN SAYGINLIKLARINA SALDIRILMIŞTIR”

Saraç, şöyle konuştu:

Baromuz levhasına kayıtlı olan avukatlarımızın adı, soyadı ve sicil numarası kullanılarak, yurttaşların dolandırıldığı ya da dolandırılmaya çalışıldığı yönünde adı kullanılan meslektaşlarımız tarafından İstanbul Barosu Başkanlığımıza çok sayıda ihbar ve bildirim yapılmaktadır. Bu suçlar defalarca işlendiği için adı kullanılan meslektaşların telefonları susmak bilmemiş, mağdur edilmişlerdir. Mesleki saygınlıklarına saldırılmıştır.

YÜZLERCE BARO MENSUBU BU MAĞDURİYETLERİ YAŞADI

Baromuza avukatlar tarafından yapılan bildirimlere göre 2014 yılından itibaren yüzlerce İstanbul Barosu mensubunun bu mağduriyetleri yaşadığı, ismi kullanılan meslektaşlarımızın daha çok genç meslektaşlarımızın olduğu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırmada, İlgili meslektaşlarımızdan tüm güncel dosya bilgileri alınmış ve süreç takip edilmektedir.

MESLEKTAŞLARIMIZIN SAYGINLIĞINI ZEDELEYENLERİ UYARIYORUZ

Baro Yönetim Kurulumuz göreve geldiği günden itibaren bu konuya önem vermiş, çalışmalar yapmış ve Çözüm Kurulu oluşturulmuştur. Çözüm Kurulu görev yapmaya devam etmektedir. Yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için İstanbul’daki bu tür dosyaların bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Baro Başkanlığımız ve Yönetim Kurulu Üyemizce görüşmeler yapılmıştır. Daha etkin bir soruşturma yapılması hususları görüşülmüştür. Bu konuda baromuz, süreci takip etmekte kararlıdır. Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın alın terine göz diken, meslektaşlarımızın saygınlığını zedeleyenleri uyarıyoruz. İstanbul Barosu sizinle sonuna kadar mücadelede kararlıdır.

“İSMİM VE AVUKAT KİMLİK BİLGİLERİM KULLANILARAK VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMİŞTİR”

İstanbul Barosu avukatlarından Aslıhan Arslantaş, kendi adının da dolandırıcılıkta kullanıldığını belirterek şöyle konuştu:

“İstanbul Barosunda genç bir avukatım. İsmim ve avukat kimlik bilgilerim kullanılarak vatandaşlarımız mağdur edilmiştir. Tarafıma ulaşan mağdur vatandaşlar da çok yüksek meblağlarda dolandırıldığını iddia ederek bana sürekli bir telefon aramasında bulunmuşlardır. Ben de bu konuyu İstanbul Barosu yönetimiyle paylaştım. Bir savcılık soruşturma dosyası açmıştık. Bunun takibi şu an İstanbul Barosu tarafından yapılıyor. İnşallah güzel sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Etkin bir soruşturmayla bu dolandırıcıların hukuk önünde yargılanmasını sağlamak için mücadele ediyoruz.”