İstanbul Barosu'nda Filiz Saraç dönemi: İlk kadın başkan, görevi devraldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 16:59

İstanbul Barosu'nun geçen haftasonu yapılan 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç, Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Baro'sunun ilk kadın başkanı oldu.

Avukat Filiz Saraç, görevi eski başkan Mehmet Durakoğlu'ndan devraldı. 144 yıllık tarihinde ilk kadın Baro Başkanı olan Filiz Saraç, "Hep birlikte yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve adalet için, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Barosu merkez binası konferans salonunda düzenlenen devir teslim törenine, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri ve baro üyeleri katıldı.

"BARO OLARAK İLK KEZ BİR KADIN BAŞKAN SEÇMİŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM"

Görevini devreden eski Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, ilk kez bir kadın başkan seçilmiş olmasının gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Özellikle kadın cinayetlerinin çoğaldığı bir dönemde, o mücadeleyi fiilen yapan, o alanda örgütlenmiş olan bir kurumsallık olarak, şimdi kendi kurumunun başına da bir kadın getiriyor olmak nedeniyle, ne kadar övünse ne kadar gurur duysa azdır diye düşünüyorum. Bu başarı hepimize ait, bu başarı meslektaşlarımıza ait, bu nedenle gerçekten de bu başarıya ortak olan olmayan bütün meslektaşlarımıza, özellikle giden bir baro başkanı olarak teşekkür etmek istiyorum. Tarihe bunu yazdırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Durakoğlu, konuşmasının ardından yeni Başkan Saraç'a avukatlık cübbesini giydirdi.

"İSTANBUL BAROSU TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN BAROSUDUR"

İstanbul Barosu'nun yeni Başkanı Filiz Saraç konuşmasında, "Baro Başkanımız Avukat Mehmet Durakoğlu başta olmak üzere, önceki dönem yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelerimize Türkiye Barolar Birliği delegelerimize, baromuza bugüne kadar verdikleri emek için ayrı ayrı teşekkür ederiz. İstanbul Barosu, tüm meslektaşlarımızın barosudur. Hep birlikte yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve adalet için mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören sonrası tüm avukatlar sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi.