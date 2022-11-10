İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç'tan '10 Kasım' videosu
İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü için kendi seslendirdiği bir video yayımladı. Video, sosyal medyada kısa zamanda dikkat çekti.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılı nedeniyle İstanbul Barosu bir video yayımladı.
144 yıl sonra İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilen ilk kadın başkan Av. Filiz Saraç'ın seslendirdiği video kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.
İşte yayımlanan o video;
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