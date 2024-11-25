İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım çağrısı: Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliği yasaklamasına tepki gösterdi. Baro, "Valiliği, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların anayasal ve uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım çağrısı: Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:05

İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliğin yasaklamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin söz konusu yasağının Anayasa,  'İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Toplu İfade Özgürlüğü Hakları ile Ayrımcılık Yasağını ve temel hakları ihlal ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"İHAM, DİSK & KESK - Türkiye, 27.11.2012 T. 38676/08 kararı ile ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Yapılacağı Yeri Seçme Özgürlüğü’nü de kapsadığına hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi de 12.10.2023 T. 2016/14517 S. kararı ile ‘Mekan Seçme Serbestisinin Kategorik Olarak Yasaklanması’ nın Anayasal Hakların ihlali olduğuna hükmetmiştir.

Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların Anayasal ve Uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz."



Etiketler: #25 kasım #İstanbul Barosu

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