İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım çağrısı: Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz
İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliği yasaklamasına tepki gösterdi. Baro, "Valiliği, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların anayasal ve uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Barosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beyoğlu'nda yapılmak istenen etkinliğin yasaklamasıyla ilgili açıklama yaptı.
Valiliğin söz konusu yasağının Anayasa, 'İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, Toplu İfade Özgürlüğü Hakları ile Ayrımcılık Yasağını ve temel hakları ihlal ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İHAM, DİSK & KESK - Türkiye, 27.11.2012 T. 38676/08 kararı ile ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Yapılacağı Yeri Seçme Özgürlüğü’nü de kapsadığına hükmetmiştir. Anayasa Mahkemesi de 12.10.2023 T. 2016/14517 S. kararı ile ‘Mekan Seçme Serbestisinin Kategorik Olarak Yasaklanması’ nın Anayasal Hakların ihlali olduğuna hükmetmiştir.
Valiliği, Anayasa ve İHAM kararlarına aykırı davranmaktan vazgeçmeye ve kadınların Anayasal ve Uluslararası hakkını ihlal eden bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz."
VALİLİĞİ, KADINLARIN ANAYASAL VE ULUSLARARASI HAKKINI İHLAL EDEN BU KARARDAN GERİ DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ— İstanbul Barosu (@istbarosu) November 25, 2024
İstanbul Valiliği, 24.11.2024 tarihinde internet sitesinde yayınladığı basın açıklaması (2024-67) ile 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle…
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- 'Bu işin şakası yok, herkes ayağını denk alsın'
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- CHP'li vekilden Masterchef Sergen'e tepki