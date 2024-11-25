İktidarın '25 Kasım' korkusu: Taksim'e çıkan tüm yollar yasak

Yayınlanma: 25.11.2024 - 09:11

Güncelleme: 25.11.2024 - 09:52

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sokağa çıkma çağrısı yaparken, Valilikten skandal bir karar geldi.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru şu şekilde:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır."

#MetroDuyuru #M2 #F1 #T1

İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;



M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı… — Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2024

TAKSİM'E ÇIKAN TÜM YOLLAR YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden İstiklal Caddesi çevresinde toplanma çağrısı yapılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik, söz konusu yürüyüş ve etkinlikler ile ilgili bir başvuru yapılmadığını ve bu alanlarda etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan, yazılı açıklama şöyle:

"İlimizde açık alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler ile ilgili, 24.01.2024 tarihli “2024 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ve Güzergâhları” başlıklı İstanbul Valilik Makamı Olur’una istinaden, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları başta olmak üzere 40 adet alan belirlenmiştir.

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında düzenlenmek istenilen etkinlik ile ilgili, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi ve çevresinde toplanma çağrıları yapıldığı tespit edilmiş, yapılmak istenilen etkinlik ile ilgili gerekli izin müracaatında bulunulmadığı belirlenmiştir.

Beyoğlu ilçesi Taksim Meydan, İstiklal Caddesi ve çevresi, tarihi ve turistik mekânlar, ibadethaneler, yabancı konsolosluk ve temsilciliklerin yerleşkelerin bulunması ve yerli – yabancı yoğun ziyaret alanı olduğundan, kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, müessir olayların önceden önüne geçilmesi amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yapılabilecek güzergâhlar arasında yer almamaktadır.

Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır."