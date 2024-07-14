İstanbul Barosu'ndan imza kampanyası: 'İktidara bırakacak hiçbir canımız yok'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:40

Güncelleme: 14.07.2024 - 15:40

AKP'nin hazırlayıp TBMM Başkanlığına sunduğu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne karşı İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bir imza kampanyası başlattı.

Baro tarafından yapılan açıklamada "Artış gösteren köpek popülasyonuna çözüm üretmek bahanesiye başlanan çalışmalara kendilerinin yasaklı hale getirdiği ırklardan başlayarak kediler de dahil olmak üzere tüm sokak hayvanlarını keyfiyetle katletmeyi kapsayan bir yasa tasarısıyla nokta konulmuştur. Ne tezattır ki, popülasyonun en önemli artış sebeplerinden olan yasal ve yasa dışı üretime dair hiçbir düzenleme yapılmamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu vurgulara yer verildi:

"İlgili tasarının hazırlanması sürecinde her kesimin görüşünün dikkate alındığı iddia edilmişse de sonuçta ortaya çıkan tasarı bizlere alınan görüşlerin yalnızca kendi kafalarındaki katliam fikrini güçlendirmek ve kılıf uydurmak için kullanıldığını göstermiştir. Yükümlü olduğu üzere hayvanları korumakla görevli belediyelere katil olma İMKÂNI vermek için günlerce çalışma yapan, katliamı güzelleyerek binlerce masum canı alma planlarını kamuoyunun talebiymiş gibi lanse eden tüm yetkililer hukuk tarihinin utanç timsali, kara bir lekesi olacaktır. Çözümden, vicdandan ve hakkaniyetten uzak, kan kokan bu tasarı üzerinden hayvanların yaşam hakkını tartışma konusu yapanları tarih utançla anacak ve hiçbir zaman affetmeyecektir. Popülasyonun kontrol altına alınmasına yönelik tedbirleri düzenleyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanması için hiçbir denetim ve tedbir yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, konu öldürmeye geldiğinde hapis cezaları ve belki de kayyum atanması gibi ağır yaptırımlarla gözdağı vermesi niyetlerinin kamu sağlığını, kamu güvenliğini sağlamak değil hayvanları katletmek olduğunu açıkça göstermektedir."

Artış gösteren popülasyonun tek sorumlusunun yasayı yerine getiremeyen ve getirmek istemeyen bakanlık ve belediyeler olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Bakanlığından belediyesine, siyasetçilerinden memurlarına 20 yıldır hiçbir sorumluluğunu yerine getirmemiş siyasi iktidarın takdirine bırakacak hiçbir canımız yoktur; vermediğiniz canı alamazsınız" ifadeleri kullanıldı.

"Herkese çağrımızdır; bugün mahallede yolunuzu gözleyen dostlarınızın gözlerinin içine bakın ve onları öldürmelerine izin vermeyeceğimizi söyleyin. tasarıya karşı her türlü mücadeleyi vereceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" denilerek son bulan açıklamada, hazırlanan imza metni için destek çağrısı yapıldı.