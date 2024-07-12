Sokak köpekleri üzerinden rant

12 Temmuz 2024 Cuma

AKP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu sokak köpekleriyle ilgili yasal düzenlemede yine büyük bir algı operasyonu yapılıyor.

Aylardır sokak köpeklerinin belediye bakımevlerine alınacağını, bir ay içinde sahiplenilmeyenlerin “uyutulacağını” yani iğne yapılarak öldürüleceğini söylediler. Kamuoyundan büyük bir tepki gelince farklı kesimlerden görüş alacağız dediler. Her zaman yaptıkları gibi kendilerine yakın gazetecilerle, zaten hayvan nefreti ile bilinen isimlerle, örneğin hayvanların nasıl zehirlenebileceğini anlatan profesör unvanlı kişilerle konuşarak bir yasa teklifi oluşturdular.

Medyaya sızdırdıkları bilgilere göre bir ay içinde sahiplenilmeyen tüm köpeklerin öldürülmesinden vazgeçilmiş ancak bu süre içinde “kuduz” ile “salgın hastalık” riski olan ve “rehabilite edilemeyen” köpekler öldürülecekmiş! Yani topluma önce ölümü gösterdiler, şimdi sıtmaya razı etmek istiyorlar!

Demek ki sokak hayvanlarının belediyeler tarafından kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra bulunduğu yere bırakılmasını hükme bağlayan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi değiştiriliyor!

ÖLDÜRMEYE YASAL KILIF!

İşin tuhafı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun “hayvan hastalıklarının kontrolü ve yükümlülükler” başlıklı 4. maddesinin b bendi, “ihbarı mecburi bir hastalığın ortaya çıkması veya ortaya çıkma şüphesinin varlığı halinde, hayvanların izole edilmesi veya itlaf ve imha edilmesi” yetkisini Tarım ve Orman Bakanlığı’na zaten veriyor.

Öyleyse şimdi ne yapılmak isteniyor? Şu anda ortada böyle bir hastalık ya da kuduz salgını olmadığı halde bu maddeyi sokaktan toplanan köpeklere uygulayabilmenin yasal kılıfı hazırlanıyor.

Uzun bir süredir kuduzun yayıldığına ilişkin yandaş medyada çıkan haberlerin aksine, kuduz salgını yok ve risk artmıyor. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin açık kaynaklarında yer alan bilgiye göre yıl bazında kuduz pozitif evcil ve vahşi hayvan dağılımı gerçeği ortaya koyuyor.

2018’de 437 evcil hayvan vakası varken, bu rakam 2023’te 86’ya inmiş. Buna sığır, eşek, katır, koyun, keçi, at, kedi gibi hayvanlar da dahil, en yüksek oran sığırlarda ve bunun nedeni de köylerde hayvanların yaban hayatı ile temasının daha yoğun olması.

Bu gerçekler biliniyorken ve köpeklerde salgın bir hastalık yokken, toplumda infial yaratılıyor ve bu durum bakımevlerine alınan köpeklerin öldürülmesi için kullanılıyor. Elbette devlet kurumları, insan sağlığını düşünmek zorunda. Öyleyse soruyorum: Kuduz riski varsa, neden kurban döneminde karantina uygulanıp hayvan satışları durdurulmadı?

BAHANE HAZIR: ‘REHABİLİTE EDİLEMİYOR’

Sorulması gereken sorulardan bir diğeri de, 1393 belediyenin 3/4’ünde hayvan bakımevi yoksa köpekleri nereye alacaklar? İçinde 200, 300 hayvan bulunanlarda yaşanan vahşeti yıllardır anlatıyoruz.

Konya’daki gibi binlerce köpeğin ırk ayrımı bile yapılmadan bir araya konulduğu dev tesislerde kuşkusuz köpekler agresifleşip diğer köpeklere saldırabilir. Çünkü o bakımevleri gerçekte, yetersiz ve eğitimsiz personeli ile tam bir HAYVAN HAPİSHANESİDİR. Bu durumda “Rehabilite edilemedi” denerek köpeklerin öldürülmesi sonucu doğacaktır.

Üstelik kuduz denerek öldürülen birçok köpek vakasında, otopsi sonucunda rahatsızlığın aslında gençlik hastalığı, iç parazit, travma, sinir sistemi hastalıkları, yemek borusu hastalıkları olduğunun ortaya çıktığı da bir gerçektir.

Bu konuda yapılması gerekenleri, son olarak 2 Haziran 2024 tarihinde bu köşede “Sokak köpekleri konusunda yol haritası” başlıklı yazımda bir kez daha yazmıştım.

Ancak anlaşılıyor ki konuya akılcı ve insani yaklaşılmıyor. AKP, bir yandan ormanların içinde devasa hayvan hapishaneleri inşa ettirmek, diğer yandan AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün geçen kasım ayında Sağlık Bakanlığı’na 159 milyon TL’lik kuduz aşısı satması gibi bu sorunun yarattığı ranta odaklanıyor!