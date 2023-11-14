İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu
İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması talebiyle Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.
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