İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu

İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 21:37
İstanbul Başsavcılığı'ndan Netanyahu hakkında suç duyurusu
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İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması talebiyle Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu.

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