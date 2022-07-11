İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yaya Durağı' projesi: İlk adres Halaskargazi oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da ilk olan “Yaya Durağı” projesini hayata geçirdi. Yaya ve bisikletlilerin dinlenebileceği yaya duraklarının ilki Şişli Halaskargazi Caddesi’nde kuruldu. Çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent içi ulaşımda, bisiklet kullanımı ve yürümeyi teşvik etmek üzere ‘Yaya Durakları’ projesini geliştirdi.
Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ile birlikte oluşturulan ‘Yaya Durakları’ projesi hakkında İBB tarafından şu bilgiler paylaşıldı:
“YOL KENARLARINDA YAYALAR İÇİN ÖZEL PLATFORMLAR KURULUYOR: WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile birlikte oluşturulan ‘Yaya Durakları’ için kaldırım genişleterek, yol kenarlarında yayalar için özel platformlar kuruluyor. Yayalar ve bisiklet kullanıcıları için dinlenme alanları oluşturuluyor. Çevresi bitkilerle donatılan yaya durakları, hareket halindeki İstanbullulara dinlenme imkanı sağlıyor. Duraklarda ayrıca bisiklet ve scooter park alanları da bulunuyor.
İLK YAYA DURAĞI HİZMETE GİRDİ: İlk yaya durağı, 30 Haziran itibariyle Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde kullanıma açıldı. İBB tarafından yürütülen çalışmanın kent geneline yayılması planlanıyor. İstanbullular, tüm bilgi ve başvuru formunun yer aldığı www.yayaduragi.ibb.istanbul adresi üzerinden talepte bulunabilir.”
WRI SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER KENT İÇİ ULAŞIM SORUNLARINA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETİYOR: WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Dünya Kaynakları Enstitüsü’ne (World Resources Institute - WRI) bağlı bir oluşum. Sürdürülebilir kentler için çalışmalar yürüten WRI, Ross Center for Sustainable Cities ağının bir üyesi. Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan ve Meksika olmak üzere 5 merkezde hizmet veren WRI Sürdürülebilir Şehirler, “insan odaklı şehirler” düşüncesinden hareketle çevreyi ve insan sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit eden kent içi ulaşım sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretiyor.
ŞEHİRLERDE YAŞAYANLARIN RİSK FAKTÖRLERİNİ AZALTACAK POLİTİKA VE MÜDAHALE GELİŞTİRİLİYOR: Sağlıklı Şehirler Ortaklığı (The Partnership for Healthy Cities – PHC), bulaşıcı olmayan hastalık ve yaralanmaları önleyerek insan hayatını kurtarmaya kendini adamış şehirlerden oluşan saygın bir küresel ağdır. Bloomberg Philanthropies tarafından desteklenen ve Dünya Sağlık Örgütü ile Vital Strategies tarafından yürütülen bu ortaklık, şehirlerde yaşayanların risk faktörlerini azaltacak yüksek etkili politika ve müdahale geliştirmesini sağlıyor.”
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