İstanbul'da operasyon... 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul'da 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda polis ekipleri tarafından 3 Haziran Çarşamba günü Esenyurt'ta belirlenen araç ve adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, toplam 11 kilo 600 gram uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.