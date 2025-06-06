İstanbul’da tutuklanan CHP’li belediye başkanlarının ortak özelliği dikkat çekti: Hedefleri Kanal İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalardaki 6. dalga operasyonlar kapsamında Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediye başkanları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere toplam dokuz CHP’li belediye başkanı tutuklu bulunuyor.

Son tutuklamalarla birlikte, iktidarın uzun bir süredir gündeminde olan Kanal İstanbul projesinin ana hatlarından biri olan Küçükçekmece Gölü’nün batısındaki bütün ilçelerin belediye başkanlarının tutuklu bulunması dikkat çekti. Gölün batı kısmında yer alan ve CHP’li başkanların yönettiği ilçelerden Esenyurt’un belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim’de tutuklanırken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ise salı günü tutuklandı.

SAZLIDERE'DE İNŞAATLAR SÜRÜYOR

İmamoğlu’nun, 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul projesinin bir diğer ana hattı olan Sazlıdere Barajı’nın çevresinde ise TOKİ tarafından 24 bin konutun inşaatına başlanmıştı. Söz konusu gelişmenin ardından İSKİ, Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ inşaatına Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne uymadığı gerekçesiyle kaldırılması için 23 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verdi. Ancak buna karşın söz konusu alanda inşaat çalışmalarının devam ettiği görüldü.

BEŞ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İstanbul’da görevden uzaklaştırılan beş belediye başkanı için belediye meclislerine çağrı yapan valilik şu ifadeleri kullandı: “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereği; Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediye meclislerinin belediye başkanı vekillerini seçmek üzere 11 Haziran 2025 Çarşamba günü toplanması, valiliğimizce uygun görülmüştür.

'ÖRGÜT LİDERİ' 'ETKİN PİŞMAN' OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan operasyonlarda çeşitli suçlarla tutuklanan ancak daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsine alınan kişilerin sayısında ise bu hafta önemli bir artış yaşandı. Bu haftaya kadar dokuz kişi etkin pişmanlık hükümleriyle cezaevinden tahliye edilirken bu hafta, çoğunluğu iş insanlarından oluşan 14 kişi daha etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerle tahliye edildi.

Soruşturmaları yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün etkin pişmanlıktan faydalanan 12 kişinin tahliye edildiğini açıklarken dün ise iş insanları Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik, itirafçı olarak tahliye edildi. Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 17 Ocak’ta tutuklanan ve verdiği etkin pişmanlık ifadesiyle son operasyonları şekillendirdiği belirtilen Aziz İhsan Aktaş ile beraber ortağı Gürkan Dölekli ise İBB soruşturmasının yanında yürütülen diğer soruşturmalar için ifade vererek itirafçıların arasına katıldı. Aktaş’ın, rüşvet iddiasının merkezindeki Elif LPG’nin ve kendisinin konkordato süresinin uzatılmasına yönelik başvurusunun onaylandığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin, söz konusu şirket için 12 Mayıs’tan başlamak üzere 2 ay, Aktaş’ın kendisi için de 3 Haziran’dan başlamak üzere bir ay süreyi uzattığı görüldü.

'GERÇEKÇİ DEĞİL'

Etkin pişmanlık hükümleriyle birlikte Aktaş’ın tahliyesini değerlendiren ceza hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, “Geçmişten de bildiğimiz gibi etkin pişmanlık denen uygulama oldukça sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Tam çerçeveyi görebilmek için ifadelerin içeriğine ulaşabilmek gerekiyor ancak şu an için etkin pişmanlık ifadelerini ancak kısıtlı olarak sorgu tutanaklarından görebiliyoruz” diye konuştu.

Ocak ayından bu yana tutuklu olan Aktaş’ın etkin pişmanlıkla tahliyesine yönelik konuşan Sınar, “Daha önce birden fazla kez ifadesinin alınmaya çalışıldığını duyduk ama ancak sonuç alınabilmişe benziyor” dedi.

Aktaş’ın şirketlerinin daha önce AKP’li belediyelerle beraber Yargıtay, TBMM ve devlet hastanelerinden ihale aldığına dikkat çeken Sınar, “Bütün bu ihalelerle birlikte yalnızca CHP’li belediyelerle yaptığı kısıtlı işlerin rüşvete konu olması gerçekçi değil” yorumunda bulundu.

AVUKAT SALDIROĞLU'NUN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının engellenmesinin ardından, paylaşımlarını sokaklarda dağıtan ve bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan avukat Burak Saldıroğlu, 92 yaşındaki bir yurttaşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elini öpmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımında “Erdoğan aklı yerinde bir insan olsa utana sıkıla iki büklüm olurdu burada” ifadesini kullandığı gerekçesiyle, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukatın Sesi İnisiyatifi’nin (ASİ) paylaştığı bilgiye göre, Burak Saldıroğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Öte yandan sanatçı Cem Akarsu, İstanbul’da Maçka Parkı’nda şenlikte attığı “Zıplamayan Tayyipçi” sloganı nedeniyle tutuklanmasının ardından dün tahliye edildi.