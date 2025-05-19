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İstanbul'da üniversite öğrencilerinden 19 Mayıs yürüyüşü: 'Bütün sıra arkadaşlarımız serbest bırakılsın!'

İstanbul'da üniversite öğrencilerinden 19 Mayıs yürüyüşü: 'Bütün sıra arkadaşlarımız serbest bırakılsın!'

19.05.2025 16:18:00
Güncellenme:
İrem Karataş
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İstanbul'da üniversite öğrencilerinden 19 Mayıs yürüyüşü: 'Bütün sıra arkadaşlarımız serbest bırakılsın!'

İstanbul'da üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Gençlik, Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nda tutuklu sıra arkadaşlarına destek olmak için Maçka Parkı'na yürüyüşe geçti.

İstanbul üniversite öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Maçka Parkı'na yürümek üzere İTÜ Taşkışla binası önünde toplandı. 


Öğrenciler yürüyüş öncesi sloganlar ve şarkılar eşliğinde, tutuklu sıra arkadaşlarının serbest bırakılması taleplerini dile getirdi. 


Öğrenciler adına yapılan açıklamada, "Taleplerimiz belli: 'Bütün sıra arkadaşlarımız serbest bırakılsın. Üniversitelerde özel güvenlik, sokaklarda polis şiddeti son bulsun ve hükümet istifa etsin' diyoruz" denildi. 

POLİSTEN ''SLOGAN' UYARISI

Daha sonra yürüyüşe geçerek Maçka’da toplanan gençlere yurttaşlar da alkışlarla destek verdi.

Öğrenciler bu sırada “diplomasız Erdoğan” sloganı attı. Polis bunun üzerine atılan sloganın “kanunsuz” olduğuna dair uyarıda bulundu.


"YIKTIĞIMIZ BARİKAT SADECE FİZİKSEL BİR ENGEL DEĞİLDİ"

Maçka’da toplanan öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında, “19 Mart'tan bu yana hukuksuz bir şekilde tutuklanan sıra arkadaşlarımızın serbest bırakılması için buradayız. Bu dayanışma buluşması, baskıya boyun eğmeden, korkunun ve suskunluğun zincirlerini kırmak için verdiğimiz mücadelenin bir kez daha haykırıldığı bir alandır. Yıkılan korku duvarlarının ardından, yeni bir geleceğe olan inancımızı güçlendirmek için bir aradayız. İki ay önce, İstanbul Üniversitesi önünde yıktığımız barikat, sadece fiziksel bir engelin değil, korkunun ve baskının sembolik duvarlarının yıkılışıydı. O gün başlayan direnişimiz, bugün daha büyük bir kararlılıkla sürüyor. Tüm sıra arkadaşlarımız serbest bırakılana dek mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. 

Üniversitelerinde kayyum rektörlerin antidemokratik uygulamaları eleştiren öğrenciler, “Üniversitelerde kayyum rektörlüğünün dayattığı antidemokratik uygulamalar, öğrenci temsiliyetinin önüne dikilen yeni barikatlardır. Bu barikatları, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ve İstanbul Üniversitesi’nde fiili Öğrenci Temsil Kurulu (ÖTK) seçimleriyle yıkmaya kararlıyız. İstanbul Teknik Üniversitesi ÖTK'sını seçti, Yıldız Teknik Üniversitesi seçiyor, İstanbul Üniversitesi seçiyor. Bu temsilcilikler üniversiteler tarafından derhal tanınmalıdır. Demokratik öğrenci temsiliyeti demokratik üniversitelerin ayrılmaz parçasıdır” ifadelerini kullandı. 

GREVDEKİ İŞÇİLERE SELAM YOLLADILAR

Üniversiteliler basın açıklamasına şu ifadelerle son verdi:

“Baskı ve zorbalıkla gençliğin sesini kısacaklarını sananları uyarıyoruz: Gençlik susmaz, gençlik geri adım atmaz! Bizim ilk günden beri çağrımız, işçilere, emekçilere, sendikalara ve meslek örgütlerine genel grev ve genel direniş çağrısıydı. Bugün, birçok fabrikada direnişler ve grevler gerçekleştiriliyor. Düşük zamlara karşı Tüpraş, TPI işçileri, Ravago Eastchem ve Enplast işçileri grev kararlarını astı. Biz biliyoruz ki kurtuluşumuz, hayatı üretenlerin, işçilerin ve emekçilerin mücadelesindedir. Düşük ücretlere karşı başlayan direnişlerini selamlıyoruz. Selam olsun direnenlere! Tutuklu sıra arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! ÖGB ve Emniyet şiddeti son bulsun! Hükümet istifa etsin!”

İlgili Konular: #19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

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