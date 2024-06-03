İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nden 'Hakkari' eylemi: Polis yürümeye izin vermedi!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:04

Güncelleme: 03.06.2024 - 22:44

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanması kararını Beyoğlu’ndaki Şişhane Meydanı’nda protesto etti.

Eyleme DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve yurttaşlar katıldı.

"Kayyum defol, belediye halkındır" ve "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları atıldı.

HATİMOĞULLARI: ‘SARAY EMRİNİ VERDİKÇE AKP ERİYOR’

Burada konuşan Tülay Hatimoğulları "Ey Erdoğan, senin kayyum atamalarına rağmen halk sana biat etmiyor. Sen kayyum atadıkça Saray’dan emrini verdikçe AKP eriyor. Bugün AKP'nin son yerel seçimlerden olduğu oylar ortadadır. AKP hızla erimektedir. Faşizme karşı omuz omuza diyoruz. Faşizme karşı omuz omuza diyoruz" dedi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK: ‘KAYYUMLARA KARŞI ORTAK MÜCADELE EDECEĞİZ’

Özgür Çelik ise, "Kayyumlar halkın demokratik seçme hakkını engelleyen uygulamalardır. Bir yanıyla seçmenin sandıkta ortaya çıkmış iradesini yok saymaktır. Bir yanıyla da yine seçmen tarafından seçilen belediye meclis üyelerinin iradesini de yok saymaktır. Bu kayyum uygulamaları sadece yerel yönetimlerde karşımıza çıkmıyor. Bu anti demokratik uygulamaları sadece yerel yönetimlerde yaşamıyoruz. Ne yazık ki uzun süredir Türkiye'de antidemokratik uygulamalarla karşı karşıyayız. Örneğin Hatay'ın seçilmiş milletvekili şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapması gerekirken anayasa mahkemesi kararları hiçe sayılarak cezaevinde. Antidemokratik uygulamaların her zaman güçlü bir biçimde karşısında olacağız. Kayyumların karşısında olacağız ve hep birlikte kayyumlara karşı ortak mücadele edeceğiz" dedi.

Eylemde yapılan basın açıklamasında, "Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmıştır. Biz buradan İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz. 10 yıl önceki bir davadan gerekçe üretip kayyum atıyorsunuz. Madem suçluydu bu arkadaşımız 31 Mart seçimlerinde neden kesin listeye aldınız? Madem aldınız, niye meclisten bir DEM partili geçici olarak atanmadı? Buna da açık ki yapılmak istenen 31 Mart'ta kazanamadıkları, halkın iradesiyle kazanamadıkları seçimi gasp yoluyla, darbe yoluyla seçimlere el koymaktır. İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri olarak bunu kabul etmiyoruz. Bu halkın iradesine bir darbedir" denildi.

POLİS ABLUKAYA ALDI

Eylemin ardından yürüyüş yapmak isteyen eylemcilere polis izin vermedi, yurttaşları ablukaya aldı.

ŞİŞHANE'DE EYLEMCİLERE GÖZALTI

Ablukanın yanı sıra polis, Şişhane’de eylemcilerin bazılarını gözaltına aldı.

Polisin Taksim'e doğru yürümek isteyen göstericileri durdurma uyarıları sonuçsuz kaldı.

Yurttaşlara sert müdahalelerde bulunulurken, Şişhane'de çok sayıda eylemcinin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖHD İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi'nden yapılan açıklamada gözaltına alınan 6 kişinin ifadelerinin tamamlanmış olduğu ve hastane sonrası serbest bırakılacakları bilgisi paylaşıldı.