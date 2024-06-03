Hakkari'de kayyuma 'gerekçe' olan davanın savcısı, 'FETÖ firarileri' listesinden çıktı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:48

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:49

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına alınıp yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen 2014 tarihli davanın iddianamesini hazırlayan savcı D.Y.'de de "FETÖ" izine rastlandı.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE!

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 48.92 oy alarak Hakkari Belediye Eşbaşkanı seçilen ve Van'da gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı 10 yıllık davaya bakan savcı D.Y.’nin, 2023 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı’nın “terörden arananlar” listesinde “FETÖ” firarisi olarak yer aldığı ortaya çıktı.

T24'ün özel haberine göre; Savcı D.Y.’nin, 15 Temmuz sonrası yasadışı dinlemeler, usulsüz tahliyeler, askeri casusluk, Oda TV davası gibi davalarda rolleri olduğu gerekçesiyle birçok hâkim ve savcıya açılan ilk davada yargılandığı anlaşıldı.

Bakanlık, Türkiye’de bir dönem kritik davalar, soruşturmalar, arama ve el koyma kararlarında imzası bulunan 30 eski hâkim ve savcının, 2023 yılında “terörden arananlar” listesinin gri renkli kategorisine alındığını duyurmuştu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ” ile ilişkili hâkim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucu, D.Y. ile birlikte İstanbul özel yetkili savcılıklarında ve mahkemelerde görev yapan 25 şüpheli hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017’de başlayan yargılamada, savcı D. Y. ile birlikte Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Futbolda Şike gibi davalar kapsamında görev alan hâkim ve savcılar da sanık olarak yargılanıyordu.

Bu dava aynı zamanda, savcı ve hakimlere FETÖ suçlamasıyla açılan ilk dava olarak biliniyor.

Öte yandan Akış’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinin, o dönem “KCK operasyonları” olarak anılan soruşturma sonunda hazırlandığı da öğrenildi.