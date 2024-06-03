Hakkari'de kayyuma 'gerekçe' olan davanın savcısı, 'FETÖ firarileri' listesinden çıktı
Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına gerekçe yapılan ve 10 yıldır süren davada iddianameyi yazan savcı D.Y.'nin gri kategoride 'terörden arananlar' listesinde 'FETÖ' firarisi olduğu ortaya çıktı.
Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın gözaltına
alınıp yerine kayyum atanmasına gerekçe gösterilen 2014 tarihli davanın
iddianamesini hazırlayan savcı D.Y.'de de "FETÖ" izine rastlandı.
BAKANLIĞIN LİSTESİNDE!
31 Mart Yerel Seçimleri'nde yüzde 48.92 oy alarak Hakkari
Belediye Eşbaşkanı seçilen ve Van'da gözaltına alınan DEM Partili Mehmet
Sıddık Akış'ın yargılandığı 10 yıllık davaya bakan savcı D.Y.’nin, 2023
yılından bu yana İçişleri Bakanlığı’nın “terörden arananlar” listesinde “FETÖ”
firarisi olarak yer aldığı ortaya çıktı.
T24'ün özel haberine göre; Savcı D.Y.’nin, 15 Temmuz sonrası
yasadışı dinlemeler, usulsüz tahliyeler, askeri casusluk, Oda TV davası gibi
davalarda rolleri olduğu gerekçesiyle birçok hâkim ve savcıya açılan ilk davada
yargılandığı anlaşıldı.
Bakanlık, Türkiye’de bir dönem kritik davalar,
soruşturmalar, arama ve el koyma kararlarında imzası bulunan 30 eski hâkim ve
savcının, 2023 yılında “terörden arananlar” listesinin gri renkli kategorisine
alındığını duyurmuştu.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “FETÖ” ile
ilişkili hâkim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucu, D.Y. ile
birlikte İstanbul özel yetkili savcılıklarında ve mahkemelerde görev yapan 25
şüpheli hakkında “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2017’de başlayan yargılamada, savcı D. Y. ile birlikte Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Futbolda Şike gibi davalar kapsamında görev alan hâkim ve savcılar da sanık olarak yargılanıyordu.
Bu dava aynı zamanda, savcı ve hakimlere FETÖ
suçlamasıyla açılan ilk dava olarak biliniyor.
Öte yandan Akış’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında açılan davanın iddianamesinin, o dönem “KCK operasyonları” olarak anılan soruşturma sonunda hazırlandığı da öğrenildi.
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