İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 'Fatoş Pınar Türker' açıklaması

İBB davasından tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İBB davasında savunmasında gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlatarak Vatan Emniyet’te çıplak arama yapıldığını söyledi. Türker'in kamuoyunda gündem oluşturan ve büyük yankı uyandıran sözleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Türker'in sözlerinin "asılsız iddialar" olduğu savunulan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tüm yakalama, gözaltı, üst arama ve adli işlem süreçleri; Anayasa, ilgili mevzuat hükümleri, insan hakları ilkeleri ve yargısal denetime açık usuller çerçevesinde yürütülmektedir. Gözaltına alınan şahısların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına azami hassasiyet gösterilmekte, tüm işlemler hukuki mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir" denildi.

Açıklamada, Türker'e yönelik olarak da gözaltı süreci boyunca yapılan işlemlerde mevzuata aykırı herhangi bir uygulama söz konusu olmadığı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

"YAPAN UTANSIN, BEN UTANMIYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, dün İBB davasında yaptığı savunmada, yaklaşık 15 aylık tutukluluğundan sonra gözaltı süreci, cezaevi koşulları ve soruşturma aşamasında yaşadıklarını mahkeme heyetine aktardı. Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde maruz kaldığı çıplak arama sürecini anlatan Türker, salondaki kadın izleyicilere dönerek şunları söyledi:

“Vatan Emniyet’teyken arşiv odası gibi bir yere aldılar beni. Eldiven giyen bir polis üstünü çıkar dedi çıkardım. Sonrasında gidip gidemeyeceğimi sorduğumda, altımı da indirip çamaşırımı da indirmemi söyledi. Cinsel organını aç dedi, arkanı dön-eğil dedi. Utanan varsa çıkabilir ben utanmıyorum. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor. Yapan utansın, ben utanmıyorum.”

Tutuklanıp Silivri’ye gönderildikten bir gün sonra SEGBİS odasına çağrıldığını ve karşısındaki ekranda adliye salonu yerine kendisini sorgulayan savcının odasını gördüğünü belirten Türker, aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı:

“Savcı, ‘Hâlâ avukat diyorsun bana’ dedi. ‘Sen bu kafayla bir daha çocuklarını asla göremeyeceksin’ dedi. ‘Sen bekârsın, değil mi?’ dedi. Evet. ‘Velayetleri de sende?’ Evet. ‘Senin çocukların reşit de değildi, değil mi?’ dedi. Değil dedim. ‘Eh, artık Sosyal Hizmetler alır senin çocuklarını’ dedi. Bir anneye böyle denir mi? Çocuklarıyla tehdit ettiler. ‘Ya bana gelir konuşursun ya da dedi malını mülkünü de alacağım’ dedi.”