Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, evli mi?

Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, evli mi?

10.06.2026 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, evli mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adı gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, evli mi?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, evli mi?

FATOŞ PINAR TÜRKER KİMDİR?

Fatoş Pınar Türker, iletişim ve kurumsal yönetim alanında uzun yıllardır görev yapan profesyonel bir yöneticidir. Eğitim hayatını Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Türker, 1998 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından iş yaşamına adım atan Türker, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren kurumsal iletişim, itibar yönetimi, marka stratejileri ve kurumsal pazarlama alanlarında uzmanlaştı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren önemli şirketlerde üstlendiği görevlerle dikkat çeken Türker, iletişim yönetimi alanında deneyim kazandı.

Profesyonel kariyeri boyunca bankacılık, enerji, ilaç ve kimya sektörleri başta olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kurumlarda yöneticilik yaptı. Nisan 2021 itibarıyla ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı.

FATOŞ PINAR TÜRKER EVLİ Mİ?

Fatoş Pınar Türker’in medeni durumuna ilişkin resmi ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Fatoş Pınar Türker’in iki kız çocuğu bulunmaktadır. Türker, kendisi cezaevindeyken çocuklarının bakımını yaşlı anne ve babasının üstlendiğini dile getirmiştir.

İlgili Konular: #ibb #Medya a.ş #Fatoş Pınar Türker

İlgili Haberler

İlyas İlbey kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in sağlık durumu nasıl?
İlyas İlbey kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in sağlık durumu nasıl? Bir döneme damga vuran "İtilmiş ile Kakılmış" karakterleriyle tanınan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çiftinden üzen haber geldi. Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan İlyas İlbey'in karaciğerinde tümör tespit edildiği öğrenildi. Peki, İlyas İlbey kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in sağlık durumu nasıl?
Burçin Şahindur kimdir? Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur kaç yaşında, nereli?
Burçin Şahindur kimdir? Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur kaç yaşında, nereli? Genç Parti'nin genel başkanlık görevini yürüten Burçin Şahindur, sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Burçin Şahindur kimdir? Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur kaç yaşında, nereli?
Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk hangi kanalda çalışıyor?
Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk hangi kanalda çalışıyor? Spiker Damla Uğurtürk, röportaj sırasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Okan Buruk'un yüksek bir sandalyede oturduğu görüldü. Görüntü kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve yorum aldı. Peki, Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk hangi kanalda çalışıyor?