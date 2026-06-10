İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Fatoş Pınar Türker kimdir? Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker kaç yaşında, evli mi?

FATOŞ PINAR TÜRKER KİMDİR?

Fatoş Pınar Türker, iletişim ve kurumsal yönetim alanında uzun yıllardır görev yapan profesyonel bir yöneticidir. Eğitim hayatını Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Türker, 1998 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitiminin ardından iş yaşamına adım atan Türker, kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren kurumsal iletişim, itibar yönetimi, marka stratejileri ve kurumsal pazarlama alanlarında uzmanlaştı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren önemli şirketlerde üstlendiği görevlerle dikkat çeken Türker, iletişim yönetimi alanında deneyim kazandı.

Profesyonel kariyeri boyunca bankacılık, enerji, ilaç ve kimya sektörleri başta olmak üzere birçok farklı alanda faaliyet gösteren kurumlarda yöneticilik yaptı. Nisan 2021 itibarıyla ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladı.

FATOŞ PINAR TÜRKER EVLİ Mİ?

Fatoş Pınar Türker’in medeni durumuna ilişkin resmi ve doğrulanmış bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmış değil. Fatoş Pınar Türker’in iki kız çocuğu bulunmaktadır. Türker, kendisi cezaevindeyken çocuklarının bakımını yaşlı anne ve babasının üstlendiğini dile getirmiştir.