İstanbul İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan sonuçları belli oldu: İtiraz süreleri açıklandı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:09

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:35

Yurttaşlar, dün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için yarışan CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sisteme işlenen verilere göre yüzde 51.14 ile yeniden başkan seçildi. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazların süreleri de tüm verilerin işlenmesiyle birlikte belli oldu.

Türkiye'de 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için dün sandık başına gitti. Seçimler, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirledi

İMAMOĞLU YÜZDE 51,14 İLE KAZANDI

İstanbul'da İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 51.14 ile seçimi önde tamamlayarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) adayı Murat Kurum ise yüzde 39.59 ile seçimi kaybetti.

YRP İSTANBUL'DA 3'ÜNCÜ PARTİ OLDU

AKP'yi üçüncü sırada ise Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz yüzde 02.61 oy oranıyla takip etti. Zafer Partisi'nin adayı Aziz Karamahmutoğlu ise yüzde 02.12 oy ile dördüncü sırada ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (Dem Parti) adayı Meral Danış Beştaş ise yüzde 02.12 oyla beşinci sırada yer aldı.

YÜZDE 1'İN ALTINDA KALANLAR

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 00.63, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın yüzde 00.56, Memleket Partisi'nin adayı Emre Berk Hacıgüzeller yüzde 00.17, Yeniden Türkiye Partisi (YTP) adayı Burhanettin Aktürk yüzde 00.16, Deva Partisi'nin adayı İdris Şahin yüzde 00.13 şeklinde oy oranları

İTİRAZ SÜRELERİ BELLİ OLDU

Seçim sonuçlarından memnun olmayan ya da sayım esnasında hata yapıldığını düşünen siyasi partiler, sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı İlçe Seçim Kurullarına en geç 2 Nisan 2024 Salı günü saat 15.00'e kadar (Pazartesi-Salı iki gün içinde) itiraz edebilecek. İtirazlar ise 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar değerlendirilerek karara bağlanacak.

İlçe Seçim Kurulu kararları ile tutanaklarına karşı İl Seçim Kurullarına yapılacak itirazların son günü ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar (Cuma, bir gün içinde) yapılabilecek. İl Seçim Kurullarına yapılan itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar değerlendirilerek karara bağlanacak.

İl Seçim Kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na ise en geç 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itirazlar yapılabilecek. İl Seçim Kurulu kararlarına karşı olağanüstü itirazlar ise en geç 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar (7 Nisan 2024 Pazar gününden itibaren 7 (yedi) gün içinde) itiraz edilebilecek.

Bu kapsamda genel itirazların süresi, 31 Mart 2024 Pazar günü ile 10 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar olmak üzere toplam 11 günlük olarak belirlenirken, olağanüstü itirazlar ise 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 17.00'den itibaren başlamak üzere 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.