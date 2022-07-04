İstanbul ilçelerinde IŞİD operasyonları: 20 kişiye yakalama kararı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 12 ilçede 20 adrese düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:44
İstanbul ilçelerinde IŞİD operasyonları: 20 kişiye yakalama kararı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için 12 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


IŞİD gözaltı terörle mücadele
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