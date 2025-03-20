İstanbul Kadıköy’de büyük protesto: Kalabalık dakika dakika artıyor

Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:23

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:31

video:İzel Sezer

İstanbul Kadıköy’de binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen protestoda ekonomik kriz, adaletsizlik ve baskı politikaları protesto edildi. Saat 19.00’dan itibaren Yoğurtçu Parkı’nda toplanmaya başlayan yurttaşlar, sloganlarla yürüyüşe geçti. Katılımın her geçen dakika arttığı eylemde, “Geçinemiyoruz”, “İnsanca yaşam istiyoruz” ve “Bu düzen değişmeli” sloganları atıldı.

Eyleme birçok sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcisi destek verdi. Protestoda, yüksek enflasyon, işsizlik ve artan yaşam maliyetine dikkat çekerek hükümeti istifaya çağırdı. Güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu bölgede, herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, eylemin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.