İstanbul'da 'Ekrem İmamoğlu' desteği: Evlerin ışıkları açıp kapatıldı, ıslıklar yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasının ikinci gününde bazı semtlerde halk, camlarda ve sokaklarda tencere tava çaldı, ıslıklarla, ışıkları açıp kapatarak gözaltıları protesto etti.

İstanbul'da 'Ekrem İmamoğlu' desteği: Evlerin ışıkları açıp kapatıldı, ıslıklar yükseldi
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ANKA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepki gösterenlerin eylemleri sürüyor. 

Kadıköy’de halk, camlarda tencere tava çalıp, ıslıklarla ve ışıkları açıp kapatarak gözaltıları protesto etti.

Şişli’de ise sokaklarda “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarıyla yürüyen yurttaşlara balkonlardan tencere tava ile destek verilirken, Gazi Mahallesi'nde ise balkonlardan tencere tava ile ıslık çalarak protesto eden halk tepkisini gösterdi.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Destek #İstanbul

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